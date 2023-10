NFL: Quarterback-Held verletzt sich ins Saison-Aus, Dauer-Verlierer dürfen erstmals jubeln

Allem voran Vikings-Quarterback Kirk Cousins. Er wurde noch nach der Achillessehnen-Verletzung von Aaron Rodgers an seinem Eröffnungsspiel bei den New York Jets von vielen Fans und Analysten als potenzieller Ersatz gefordert.

Kickte seine Carolina Panthers zwei Monate nach Saisonstart zum ersten Sieg: Eddy Pineiro. © EAKIN HOWARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Freuen darf man sich in dieser Woche für die Carolina Panthers: Ihre Negativ-Serie ist gerissen, es gibt nun kein siegloses Team mehr.

Die Dauer-Verlierer der Liga haben gegen die Houston Texans in der 8. Woche jetzt endlich ihren ersten Triumph (auch noch zu Hause) einfahren können.

Dafür mussten die Favoriten ordentlich Federn lassen – oder zumindest zittern. Die Philadelphia Eagles, das einzige Team, das sieben Siege und nur eine Niederlage hat, konnte gerade noch einmal eine Niederlage gegen Angstgegner Washington abwenden.

Anders sah es bei den San Francisco 49ers aus. Mit 5-0 sind sie in die Saison gestartet, blieben mit den Eagles die einzigen Teams, die unbesiegbar schienen. Dann der Einbruch. Die dritte Pleite in Folge setzte es am Sonntagabend – und in der Bay Area ist man sicher froh, dass in der kommenden Woche eine Bye-Week ansteht und man spielfrei hat.

Anders als die Kansas City Chiefs. Die müssen nächste Woche ran. In Deutschland treffen sie am Sonntag zum ersten Frankfurt Game auf die Miami Dolphins. Und das dürfte nicht einfach werden, wenn das Team mit dem Playoffs-Abo musste als klarer Favorit gegen die Denver Broncos einstecken.

Nicht einen Touchdown schaffte das Team rund um – nein, ich erwähne "sie" nicht – Star-Quarterback Patrick Mahomes. Es war das erste Mal, dass der Offense-Captain gegen diese Mannschaft verlor – und das auch noch verdient. Allerdings war er auch krank – was die Frage in den Raum stellt, ob nicht auch ein Backup für ihn hätte verlieren können.