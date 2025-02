NFL-Team ehrt deutschen Fan: Titel für "International Fan of the Year" geht nach Berlin

Berlin/Foxborough - Weltweit haben die NFL -Mannschaften Hunderttausende Fans. Die größte Ehre, die man als Anhänger erreichen kann, ist als "International Fan of the Year" ausgezeichnet zu werden. Diese Ehre wurde nun Patriots-Fan Dennis Briege (43) aus Berlin zuteil.

Große Ehre für Dennis Briege (43, r.). NFL-Maskottchen Pat Patriot kam extra nach Berlin, um die Auszeichnung zu übermitteln. © Patriots Deutschland

Ausgerechnet bis zu seinem Geburtstag am vergangenen Freitag ließ sich das Team aus Foxborough Zeit, ihm die Überraschung mitzuteilen – persönlich.

Üblicherweise wird so etwas unter einem Vorwand in einem Videocall mitgeteilt, doch in dem Fall kam der Verein persönlich vorbei. Es stehen ohnehin erste Planungen für das "Berlin Game" an.

"Ich stand gerade bei einer Zigarette auf dem Balkon und sprach über 'Clubhouse' mit ein paar Freunden. Natürlich war mein Geburtstag dabei ein Thema", erzählt der nun 43-Jährige.

Plötzlich habe ihn seine Mutter angetippt und auf eine ungewöhnliche Situation auf der Straße aufmerksam gemacht.

"Ich sagte zu meinen Freunden nur: 'Leute, ich muss aufhören. Die Patriots sind da.' Und kurz darauf stand ich dem offiziellen Maskottchen 'Pat Patriot' gegenüber." Der Kameramann, der für Instagram das Video dazu machte, hielt Briege ein Handy entgegen, auf dem ein Clip lief.