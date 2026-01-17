Nur noch acht: Welche dieser NFL-Teams fliegen am Wochenende aus den Playoffs?

Nach 19 Wochen NFL sind noch acht Mannschaften übrig. Bisher waren meine Tipps – bis auf eine Ausnahme – ganz gut. Wagen wir also noch eine Runde.

Von Marco Schimpfhauser

USA - Ich kann mit mir zufrieden sein – könnte man meinen. Laut meinem NFL-Ranking der letzten Woche sind meine vorhergesagten Teams auch fast alle weitergekommen. Sechs Spiele, fünf Treffer. Aber was zur Hölle waren das zum Teil knappe Dinger.



Hat Hand- und Fußschmerzen: Bills-Quarterback Josh Allen könnte am Samstag sein letztes Spiel in dieser Saison haben. © Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Egal. Acht Teams sind noch im Rennen. Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks greifen an diesem Wochenende erst ins Geschehen ein.

Sie hatten als jeweils Erstplatzierter der beiden Unterliegen AFC und NFC eine Woche spielfrei. Ist das ein Vorteil? Nicht für jeden, behaupte ich mal. In sieben Partien wissen wir, wer Super-Bowl-Sieger ist. Vier davon stehen am Wochenende auf dem Plan. Wir starten am Samstag um 22.30 Uhr. Die Buffalo Bills reisen zu den Denver Broncos. Bills mit einem (körperlich und inzwischen wohl auch nervlich) völlig kaputten Quarterback Josh Allen. Auf der anderen Seite der kürzeste QB-Name der Geschichte: Bo Nix. Ausgeruht. On Fire. Unterstützt von einer starken Defense. So sehr ich es den Bills gönnen würde: Hier haben die Broncos alle Trümpfe in der Hand – wenn die Pause sie nicht aus dem Tritt gebracht hat.

Alles spricht für die Seahawks – außer die Statistik

Die Seahawks treffen in dieser Spielzeit zum dritten Mal auf die 49ers. In beiden bisherigen Spielen schafften sie jeweils 13 Punkte. Das reichte immerhin für einen Sieg. © EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Im Anschluss (Sonntag, 2 Uhr) reisen die nun noch mehr angeschlagenen San Francisco 49ers zu den ausgeruhten Seattle Seahawks – und als Vogel-Fan hätte ich richtig Schiss.

Zwar hat Seattle vor zwei Wochen die Niners (13:3) besiegt, aber viele vergessen, dass es das Rückspiel nach der Eröffnungspleite war. Es steht also 1:1 in dieser Saison. Wo spielen wir am Sonntag? In Seattle. Hat Niners-Quarterback Brock Purdy jemals in Seattle verloren? Kein einziges Spiel. Auf der anderen Seite Sam Darnold, der in den Playoffs bisher keine besondere Figur machte, dessen Stats zunehmend absackten und der extrem fehleranfällig spielt. Ich tippe also auf die Bay-Area-Jungs in Rot und Gold. Sonntag um 21 Uhr kommen die Houston Texans zu den New England Patriots. Im Grunde können die Patrioten nur gewinnen, wenn sie ihre beste Waffe – das Laufspiel – etablieren. Allerdings gibt es ein Problem.

Haben wir zwei NFC-West-Rivalry-Spiele direkt hintereinander?