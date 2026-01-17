Nur noch acht: Welche dieser NFL-Teams fliegen am Wochenende aus den Playoffs?
USA - Ich kann mit mir zufrieden sein – könnte man meinen. Laut meinem NFL-Ranking der letzten Woche sind meine vorhergesagten Teams auch fast alle weitergekommen. Sechs Spiele, fünf Treffer. Aber was zur Hölle waren das zum Teil knappe Dinger.
Egal. Acht Teams sind noch im Rennen. Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks greifen an diesem Wochenende erst ins Geschehen ein.
Sie hatten als jeweils Erstplatzierter der beiden Unterliegen AFC und NFC eine Woche spielfrei.
Ist das ein Vorteil? Nicht für jeden, behaupte ich mal. In sieben Partien wissen wir, wer Super-Bowl-Sieger ist.
Vier davon stehen am Wochenende auf dem Plan. Wir starten am Samstag um 22.30 Uhr. Die Buffalo Bills reisen zu den Denver Broncos. Bills mit einem (körperlich und inzwischen wohl auch nervlich) völlig kaputten Quarterback Josh Allen.
Auf der anderen Seite der kürzeste QB-Name der Geschichte: Bo Nix. Ausgeruht. On Fire. Unterstützt von einer starken Defense.
So sehr ich es den Bills gönnen würde: Hier haben die Broncos alle Trümpfe in der Hand – wenn die Pause sie nicht aus dem Tritt gebracht hat.
Alles spricht für die Seahawks – außer die Statistik
Im Anschluss (Sonntag, 2 Uhr) reisen die nun noch mehr angeschlagenen San Francisco 49ers zu den ausgeruhten Seattle Seahawks – und als Vogel-Fan hätte ich richtig Schiss.
Zwar hat Seattle vor zwei Wochen die Niners (13:3) besiegt, aber viele vergessen, dass es das Rückspiel nach der Eröffnungspleite war. Es steht also 1:1 in dieser Saison.
Wo spielen wir am Sonntag? In Seattle. Hat Niners-Quarterback Brock Purdy jemals in Seattle verloren? Kein einziges Spiel.
Auf der anderen Seite Sam Darnold, der in den Playoffs bisher keine besondere Figur machte, dessen Stats zunehmend absackten und der extrem fehleranfällig spielt. Ich tippe also auf die Bay-Area-Jungs in Rot und Gold.
Sonntag um 21 Uhr kommen die Houston Texans zu den New England Patriots. Im Grunde können die Patrioten nur gewinnen, wenn sie ihre beste Waffe – das Laufspiel – etablieren. Allerdings gibt es ein Problem.
Haben wir zwei NFC-West-Rivalry-Spiele direkt hintereinander?
Der Coach der Texans ist bekanntlich einer der Godfather of Defenses, DeMeco Ryans. Und ich bin mir sicher: Seine Verteidigung ist mindestens eine Spur zu groß für die Offense der Patriots – zumindest noch in diesem Jahr.
Den Abschluss macht in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) der Besuch der L.A. Rams bei den Chicago Bears.
Und Chicago sind absolute Comeback-Kings, wie das letzte Spiel zeigte. 3:21 zurück gelegen – 31:27 gewonnen. 25 Punkte im letzten Quarter aufgeholt. Wallah, die Holzfee – das war ein Spektakel.
Gegenüber warten die – durchaus auch zu knackenden – Rams. Allerdings kommen die mit einem MVP-Quarterback Matthew Stafford und seiner absoluten Klick-Klick-Boom-Dauerwaffe – Wide Receiver Puka Nacua – um die Ecke.
Dieses Duo wird für die sehr löchrige Bears-Defense zu stark sein. Daher lege ich mich fest. Nächste Woche spielen nur noch die Houston Texans bei den Denver Broncos und die San Francisco 49ers bei den Los Angeles Rams um den Einzug ins große NFL-Endspiel.
Titelfoto: Montage: DAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP + EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP