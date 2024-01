Playoffs, Baby! Für diese NFL-Teams beginnt jetzt der Kampf um den Super Bowl

Der letzte Spieltag in der NFL-Saison 2023 ist Geschichte - nun startet die Jagd nach dem Super Bowl 2024. Und diese Teams stehen sich gegenüber.

Von Marco Schimpfhauser

USA - Die reguläre Saison in der National Football League (NFL) ist um. Und damit beginnt nun die Post-Saison. Die Playoffs. Der harte Weg zum Objekt der Begierde: dem Super Bowl.

Den Gegner ausgetanzt: Die Detroit Lions (grau) treffen in der ersten Playoffs-Runde auf die Los Angeles Rams. © Mike Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Dabei mussten sich am 18. Spieltag einige Mannschaften noch einen offenen Schlagabtausch liefern, andere hatten ohnehin keine Chancen mehr und einige Teams konnten bereits anfangen, ihre Stars für das Trophy-Rennen zu schonen oder auskurieren zu lassen. Einigen Franchises reichte der direkte Sieg zum Saison-Finale, war bei anderen teilweise von diversen Faktoren abhängig. Team A kommt in die Playoffs, wenn sie gegen Team B gewinnen, gleichzeitig Team C und E gegen D und F gewinnen, eine andere Partie nicht unentschieden endet, ... NFL Horror-Szene in der NFL: Schiedsrichter verletzt sich schwer am Bein Und das war nur eine der teils mehreren Optionen. Man wünschte sich die Zeiten zurück, als man das Alter des Busfahrers in Mathe-Textaufgaben definieren musste. All die rahmensprengenden "What if ..."-Szenarien sind jetzt Makulatur. Mit dem Abpfiff der Partie der Buffalo Bills bei den Miami Dolphins (21:14) wissen wir nicht nur, für wen die Saison noch weiter geht. Wir wissen jetzt endlich auch, wer gegen wen in die K.o.-Schlachten ziehen muss. Die genauen Resultate des 18. Spieltags findet Ihr am Ende des Artikels.

Mit diesen Partien starten die NFL-Playoffs um den Super Bowl

Mit dem letzten Spiel der regulären Saison zwischen den Buffalo Bills (blau) und den Miami Dolphins stehen nun alle Playoffs-Partien fest. © Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Am kommenden Wochenende stehen folgende Partien auf dem Playoffs-Plan: Die Cleveland Browns reisen am Samstag (22.30 Uhr deutscher Zeit) zu den Houston Texans. Im Anschluss, am Sonntagmorgen um 2 Uhr für deutsche Zuschauer, treffen die Miami Dolphins auf die Kansas City Chiefs. NFL Philly gegen Niners – wer ist jetzt das "Team to beat"? NFL-Showdown liefert klare Antwort! Der Sonntagabend startet um 19 Uhr mit den Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills. Anschließend müssen um 22.30 Uhr die Green Bay Packers zu den Dallas Cowboys. In der Nacht auf Montag (2 Uhr) kämpfen die Los Angeles Rams gegen die Detroit Lions um ein Ticket in die nächste Runde. Und in der Nacht auf Dienstag (2 Uhr) schließen die Philadelphia Eagles und die Tampa Bay Buccaneers das "Wildcard"-Wochenende. Aufgrund ihrer Conference-Platzierungen dürfen die Baltimore Ravens (13-4) und die San Francisco 49ers (12-5) die erste Playoffs-Runde überspringen.