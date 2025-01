Tragischer Unfall bei NFL-Feier: Turn-Talent stürzt von Lichtmast in den Tod

Philadelphia (USA) - Nach dem Einzug der Philadelphia Eagles in den Super Bowl lagen große Freude und erschütterndes Leid ganz nah beieinander. Bei den Feierlichkeiten stürzte ein 18-jähriger Fan von einem Lichtmast in die Tiefe auf den harten Asphalt. Nun hat er den Kampf um sein Leben verloren.

Tyler Sabapathy (†18) kletterte am Sonntag auf einen Lichtmast, wenige Momente später stürzte er auf den Boden. © Screenshot/X/YaakovStras, Screenshot/X/Globeupdate

Wie die Temple University in einem offiziellen Statement bekannt gab, erlag Tyler Sabapathy am Dienstagnachmittag den schweren Verletzungen, die er bei dem fatalen Sturz am Sonntag erlitten hatte.

"Es gibt keine Worte, die diesem Vorfall einen Sinn verleihen könnten, und die gesamte Temple-Gemeinschaft trauert um ihn", schrieb die in Philadelphia ansässige Universität.

Laut einem Bericht von USA Today ereignete sich der tragische Vorfall in der Nähe des Rathauses. Videos zeigen, wie der Student von einem Straßenmast auf den Boden stürzt. Dabei habe er sich demnach heftige Kopfverletzungen zugezogen.

Anlass der Party in der Innenstadt war der 55:23-Erfolg der Eagles in den NFL-Playoffs gegen die Washington Commanders. Es kam dabei zu mehreren Zwischenfällen, unter anderem raste ein Auto in eine Menschenmenge und verletzte drei Menschen.