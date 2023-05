Von Bromance bis Frauenpower: RTL stellt die TV-Gesichter der NFL-Übertragungen vor

Lange wurde gerätselt, jetzt ist es offiziell: Patrick "Coach" Esume (49) ist Teil des neuen NFL-TV-Teams bei RTL. © Georg Wendt/dpa

Wer auf jeden Fall mit dabei ist, wissen wir spätestens seit der Übertragung des NFL Drafts.

Mit Jan Stecker (63), Sebastian Vollmer (38) und Markus Kuhn (37) hat man beispielsweise bekannte Personen aus ProSieben-Zeiten im Team.

Von der breiten Masse wahrgenommen wurden dabei Football-Kenner wie der NFL-Podcaster Alex "Kucze" von Kuczkowski (46) oder NFL-Flag-Botschafterin und National-Quarterback Mona Stevens (31).

Um weitere Namen für die künftigen Free-TV-Übertragungen der berühmten American-Football-Liga wurde heißt diskutiert.

All die Spekulationen endeten nun am Freitag, als RTL im Deutsche Bank Park in Frankfurt während der offiziellen Pressekonferenz - geleitet von Jan Köppen (40) - Licht ins Dunkel brachte.