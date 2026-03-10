Chattanooga (USA) - Es waren schreckliche Bilder, die sich den Polizeibeamten vergangenen Monat in einem Haus im US-Bundesstaat Tennessee boten: Die Blutspuren auf der Treppe führten sie zum leblosen, halbnackten und mit Stichwunden übersäten Körper von Gabriella Carvalho Perpétuo (†29). Verantwortlich dafür soll ihr Freund, der ehemalige NFL-Star Darron Lee (31) sein. Bei der Vorverhandlung kam jetzt raus, dass seine Gespräche mit ChatGPT ihn verraten haben könnten.

Ex-NFL-Star Darron Lee (31) muss sich wegen Mordes an seiner Freundin Gabriella vor Gericht verantworten. © Hamilton County Sheriff's Office

Laut Anklage habe der frühere Jets-Linebacker der Künstlichen Intelligenz nämlich Fragen gestellt, die darauf hindeuten würden, dass er seine Taten vertuschen wollte, wie "abc 9" berichtet.

"Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Verlobte hat mal wieder etwas Verrücktes getan und jetzt geht es ihr nicht gut. Als ich aufgewacht bin, hatte sie zwei geschwollene Augen (ich habe nichts getan, sie war das selbst). Sie hat selbst auf sich eingestochen, ihr Auge geschnitten. Sie wacht nicht auf und reagiert nicht. Was soll ich tun?", lautete demnach eine Nachricht an den KI-Bot.

Lee wählte am 5. Februar selbst den Notruf. Gegenüber den Beamten gab er vor Ort an, dass er nicht wisse, was genau passiert sei, seine Partnerin aber in der Dusche gestürzt sein könnte.

Perpétuo wurde oberkörperfrei auf dem Boden neben mehreren Flaschen mit alkoholischem Inhalt gefunden. Sie hatte Stichwunden in den Beinen, die ihr aber offenbar erst nach dem Tod zugefügt worden sind. Die 29-Jährige starb laut Gerichtsmedizin an stumpfer Gewalteinwirkung.