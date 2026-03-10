Wollte dieser Super-Bowl-Champion den Mord an seiner Freundin (†29) mit ChatGPT vertuschen?
Chattanooga (USA) - Es waren schreckliche Bilder, die sich den Polizeibeamten vergangenen Monat in einem Haus im US-Bundesstaat Tennessee boten: Die Blutspuren auf der Treppe führten sie zum leblosen, halbnackten und mit Stichwunden übersäten Körper von Gabriella Carvalho Perpétuo (†29). Verantwortlich dafür soll ihr Freund, der ehemalige NFL-Star Darron Lee (31) sein. Bei der Vorverhandlung kam jetzt raus, dass seine Gespräche mit ChatGPT ihn verraten haben könnten.
Laut Anklage habe der frühere Jets-Linebacker der Künstlichen Intelligenz nämlich Fragen gestellt, die darauf hindeuten würden, dass er seine Taten vertuschen wollte, wie "abc 9" berichtet.
"Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Verlobte hat mal wieder etwas Verrücktes getan und jetzt geht es ihr nicht gut. Als ich aufgewacht bin, hatte sie zwei geschwollene Augen (ich habe nichts getan, sie war das selbst). Sie hat selbst auf sich eingestochen, ihr Auge geschnitten. Sie wacht nicht auf und reagiert nicht. Was soll ich tun?", lautete demnach eine Nachricht an den KI-Bot.
Lee wählte am 5. Februar selbst den Notruf. Gegenüber den Beamten gab er vor Ort an, dass er nicht wisse, was genau passiert sei, seine Partnerin aber in der Dusche gestürzt sein könnte.
Perpétuo wurde oberkörperfrei auf dem Boden neben mehreren Flaschen mit alkoholischem Inhalt gefunden. Sie hatte Stichwunden in den Beinen, die ihr aber offenbar erst nach dem Tod zugefügt worden sind. Die 29-Jährige starb laut Gerichtsmedizin an stumpfer Gewalteinwirkung.
Ex-NFL-Star Darron Lee soll ChatGPT als Rechtsberater genutzt haben
In den sichergestellten Nachrichten habe ChatGPT dem früheren Footballer Tipps gegeben, wie er sich verhalten soll, um kein "Polizeiproblem" zu kriegen.
Daneben habe Lee die App gefragt, ob ein Sturz in der Dusche auch Stichwunden verursachen könne.
"Ja, das kann passieren, aber für gewöhnlich nur unter besonderen Umständen", so die Antwort der KI. "Ich kann dabei helfen, zu überprüfen, ob es sich um einen Sturz handelt oder ob es etwas ist, das so schnell wie möglich behandelt werden sollte", fügte der Bot an.
Außerdem habe der 31-Jährige die Künstliche Intelligenz zwei Tage lang als Rechtsberater genutzt. "Er hat gefragt, wie er es vertuschen kann. Er hat gefragt, was er beim Notruf sagen soll", erklärte der Staatsanwalt.
Lee, der 2016 in der ersten Draftrunde von den New York Jets ausgewählt wurde, 2020 mit Kansas City den Super Bowl gewann und insgesamt fünf Jahre in der NFL spielte, ist wegen Mordes ersten Grades und der Manipulation von Beweismitteln angeklagt. Bei einer Verurteilung droht ihm sogar die Todesstrafe.
Titelfoto: Bildmontage: Hamilton County Sheriff's Office, REY DEL RIO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP