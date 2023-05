Baskets Bonn holen sich den Hauptrunden-Titel und räumen bei Saison-Ehrungen ab

Die zweite Halbzeit war dann eine reine Machtdemonstration in der sich die Rheinländer den nächsten Blowout-Sieg rausschossen, sodass am Ende der deutliche 102:75-Erfolg zu Buche stand. "Glückwunsch an meine Mannschaft. Wir hatten nach dem Spiel in Göttingen ein paar kleinere Probleme, ins Spiel zu finden. Spätestens im dritten Viertel haben wir uns aber auf Bamberg eingestellt und die richtigen Entscheidungen getroffen", lobte Bonns finnischer Headcoach Tuomas Iisalo (40).

Während Headcoach Tuomas Iisalo (40) zum zweiten Mal in Folge zum "Trainer des Jahres" gekürt wurde, darf sich Spielmacher TJ Shorts II (25) MVP nennen. © Bildmontage: Marius Becker/dpa

Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde Chefcoach Iisalo zum Trainer des Jahres gewählt. "Die BBL ist voller großartiger Trainer und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich diese Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge erhalten habe. Ein Trainer kann das Spiel nicht direkt beeinflussen, daher gilt der größte Dank unseren großartigen Spielern, die ein ungewöhnlich hohes Maß an Engagement und Aufopferung gezeigt haben", sagte der 40-jährige Finne nach der Ehrung, die er mit 63 Prozent der Stimmen für sich entscheiden konnte.

Und auch die Auszeichnung zum Spieler des Jahres geht erneut nach Bonn. Nachdem im vergangenen Jahr Parker Jackson-Cartwright (27) den Titel holen konnte, darf sich diese Saison Point Guard TJ Shorts II (25) MVP der Basektball-Bundesliga nennen.

"Ich danke meinen Trainern, meinen Teamkollegen und den Fans dafür, dass sie mich unterstützen und mich so akzeptieren, wie ich bin. So sehr dies ein individueller Preis ist, so sehr ist es auch ein Teampreis. Denn nichts von dem, was ich erreicht habe, wäre ohne all die Menschen die mich unterstützen, möglich gewesen! Also danke ich euch von ganzem Herzen!"

Doch bevor die Baskets Bonn Mitte Mai in die Playoffs starten, gibt es am kommenden Sonntag (7. Mai) noch ein Hauptrundenspiel zu absolvieren. Dann gastiert der Tabellensiebte ratiopharm Ulm im Telekom Dome.