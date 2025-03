Ausgerechnet vorm "Endspiel" plagen die Titans Verletzungssorgen

Pablo Bertone (34, M.) fehlt den Dresden Titans verletzungsbedingt wochenlang. © Lutz Hentschel

"Da wir momentan mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben, ist noch nicht sicher, mit welchem Kader wir am Samstag auf dem Parkett stehen", gesteht der Titans-Coach vor dem Heimspiel gegen Science City Jena.

Besonders schwer wiegt der Ausfall von Point Guard Pablo Bertone (34). Im Heimspiel gegen den BBC Bayreuth hatte sich der 34-Jährige eine Rippe gebrochen.

Der Italo-Argentinier fehlt Dresdens Korbjägern mindestens für drei Wochen. In 28 Spielen kommt Bertone bisher auf 234 Punkte für die Elbriesen.

Nun wird er definitiv am heutigen Samstag (18 Uhr) gegen Jena, am 5. April in Hagen und am 13. April gegen Nürnberg fehlen. Erst dann sollen Untersuchungen zeigen, ob eine Rückkehr in den Spielbetrieb möglich ist.

Bertone sorgte häufig für frischen Wind, gerade dann, wenn Spielmacher-Kollege Daniel Kirchner (24) mal eine Pause brauchte. Er wird somit gerade im heißen Ost-Duell gegen den Tabellenführer fehlen.