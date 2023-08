Ganz stark! Deutschlands Basketballer feiern dritten Sieg bei der WM

Daniel Theis (31, r.) und seine Mitspieler kämpften sich zum dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel. © Hiro Komae/AP

Die Mannschaft setzte sich dabei am Dienstag in Gruppe E gegen Finnland mit 101:75 (47:39) durch.

"Das erste Viertel war ein bisschen zäh, Finnland hat sehr stark verteidigt. Aber dann kamen die von der Bank mit viel Energie. Wir wollen uns nicht durch die Spiele eiern, sondern souverän spielen. Wir werden besser", sagte Daniel Theis (31) nach der Partie.

Damit geht die DBB-Auswahl ohne Punktverlust und einer Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen in die Zwischenrunde. "Das war unser Wunschgedanke. Es war extrem wichtig, heute zu gewinnen", so Theis.

In der kämpft die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert (64) dann am Freitag und Sonntag um den Einzug in die K.o.-Phase in Manila. Wahrscheinlich werden dort die Gegner Georgien und Slowenien mit Superstar Luka Doncic (24, Dallas Mavericks) sein. Das entscheidet sich am Mittwoch.