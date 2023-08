Basketball-WM startet! Kann Deutschland mit Superstar Schröder eine Euphorie entfachen?

Okinawa (Japan) - Euphorie trotz Tausender Kilometer Entfernung? Die Basketball-Stars aus Deutschland hätten sicher nichts dagegen! Am heutigen Freitag startet die Weltmeisterschaft in Japan. Um 14.10 Uhr ist scharfer Start gegen Gastgeber Japan.

Der Kapitän der Deutschen und Trainer Gordon Herbert (64) hoffen auf eine erfolgreiche WM. © Soeren Stache/dpa

Die Bilanz bei WM-Auftaktspielen ist bislang verheerend, denn der letzte Sieg für Deutschland ist 17 Jahre her.

Und der gelang der DBB-Auswahl 2006 ausgerechnet in Japan, gegen Japan. Die Vorzeichen stehen also nicht schlecht, dass am heutigen Freitag ein Erfolgserlebnis Schub für den Rest der Partien in Gruppe E liefert.

"Auf jeden Fall ist es ein Must-Win. Wir haben eine Gruppe mit viel Qualität. Japan ist vermeintlich der einfachste Gegner, aber sie haben den Heimvorteil. Das pusht nochmal", so Flügelspieler Andreas Obst (27).

Vieles wird davon abhängen, wie sehr die Mannschaft den Teamspirit spürt und in welcher Form Superstar Schröder aufläuft.

Keine Rolle spielt laut Mannschaft der Zwist zwischen dem Neuzugang der Toronto Raptors und Maxi Kleber (31) mehr. Schröder hatte den Spieler der Dallas Mavericks öffentlich kritisiert, der Center verzichtete aufgrund der Aussagen auf die WM-Teilnahme.