Bittere Nachrichten für die Niners: Saisonaus für Schlüsselspieler Aher Uguak

Aher Uguak (26) zog sich am Sonntag einen Riss der Patellasehne im linken Knie zu.

Trotz Auswärtssieg (84:80) am Sonntag in Bonn war die Stimmung bei den Chemnitzern getrübt. Der 26-Jährige zog sich in der 16. Minute einen Riss der Patellasehne im linken Knie zu.

Auch wenn die Diagnose nun erst folgte, war der Mannschaft bereits während des Spiels klar, dass diese Verletzung bittere Folgen haben könnte.

Der Niners-Forward war kurz vor der Halbzeitpause auf dem Weg zu vermeintlich leichten Fastbreakpunkten, als er sich ohne Einwirkung des Gegners das Bein verdrehte und mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen blieb.

Der Kanadier wurde sofort vom Bonner Teamarzt Dr. Michael Volkmer behandelt und unter sportlichem Beifall des Publikums in die Kabine begleitet.

Nur ein kleiner Trost am Sonntagabend: Auch ohne ihren "Spieler des Monats Januar" konnte die Mannschaft am Ende mit einem Auswärtssieg nach Hause fahren.