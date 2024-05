Das verbindet NBA-Star Dennis Schröder mit Niners-Center Kevin Yebo

Chemnitz - Sitzt der größte Gegner der Niners am Mittwoch in der Messe Chemnitz auf der Tribüne?

Kevin Yebo (28, l.) trug sie im Finale um den Europe Cup: Die goldenen Schuhe von Dennis Schröder (30, nicht im Bild). Damals brachte der Braunschweiger Superstar den Niners Glück. © IMAGO/Alexander Trienitz

Fünfmal drückte Weltmeister und NBA-Star Dennis Schröder (30) Braunschweig in dieser Saison in der Halle die Daumen. Fünfmal verließen die Niedersachsen als Sieger das Parkett. Gleichzeitig brachte er der Orange Army richtig Glück ...

Der NBA-Star ist Hauptgesellschafter bei den Basketball Löwen, die ab 18.30 Uhr in Chemnitz spielen. In den USA ist für den Point Guard der Brooklyn Nets bereits Feierabend. Sollte Schröder in die Messe kommen, würde er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der 30-Jährige könnte seinem Klub den Rücken stärken und seinen Kumpel Kevin Yebo (28) treffen.

"Ich kenne Dennis seit vielen Jahren. Wir spielten beim 3x3-Streetbasketball gemeinsam in einem Team, wurden 2018 deutscher Meister. Er ist ein feiner Kerl", verriet Yebo TAG24.

Vorm Europe-Cup-Finale in Istanbul schickte Schröder dem Niners-Center ein Paar goldene Basketballschuhe. Yebo: "Die habe ich getragen. Das hat uns Glück gebracht. Nach dem Triumph bekamen die Schuhe bei mir zu Hause einen Ehrenplatz."