Elf Siege in Folge! Reißt die Bayern-Serie in Chemnitz?

Chemnitz - Den Niners fehlt die Konstanz. Das Ergebnis lässt sich in der BBL-Tabelle ablesen: Mit sieben Siegen und acht Niederlagen rangieren die Chemnitzer vor dem 16. Spieltag auf Platz elf. Das ist nicht das, was die Verantwortlichen im Sommer bei der Zusammenstellung des Kaders erwartet haben.

Zurück nach einem Jahr ohne Spielpraxis: Aher Uguak (27, r.) braucht noch Zeit. © IMAGO/sportworld

Ein Grund für das Auf und Ab: die permanenten Veränderungen im Kader. Eine große Lücke hinterließ Ty Brewer (25). Der US-Amerikaner wechselte zum Jahresende, mitten in der stärksten Niners-Phase der Saison, nach Russland. Drei der vier Pflichtspiele gingen seitdem verloren.

Nun müssen die Niners auch noch den Ausfall von John Newman (26, Muskelbündelriss) verkraften. Noch unter Vertrag, aber seit Wochen nicht mehr auf der Platte stand Gavin Schilling. Jetzt machte der Verein den Abgang des 30 Jahre alten Centers offiziell.

"Da Julian Steinfeld (24) mittlerweile wieder genesen ist und das Comeback von Roman Bedime (24) näher rückt, wurde der zunächst auf drei Monate angelegte Vertrag mit Schilling nicht verlängert", so Pressesprecher Matthias Pattloch.