Erstmals seit seinem Rücktritt in der Halle: Niners-Fans feiern Ex-Kapitän Richter!

Chemnitz - Er stand beim überzeugenden 96:84-Heimsieg der Niners gegen den Tabellendritten Trier nicht auf dem Parkett und wurde nach dem letzten Auftritt des Jahres trotzdem von den knapp 4900 Zuschauern in der Messe Chemnitz gefeiert: Jonas Richter (28).

Der ehemalige Niners-Kapitän, Jonas Richter (28, im weißen Shirt), kehrte am Dienstag erstmals in die Messe zurück - als Fan im Block. © IMAGO / Alexander Trienitz

Im vergangenen Sommer hatte der 28-Jährige, der nie den Verein gewechselt hat, seine Basketball-Karriere aus gesundheitlichen Gründen überraschend beendet. Am Dienstagabend zog es den ehemaligen Teamkapitän und Publikumsliebling erstmals wieder in die Messe.

Richter verbrachte die komplette Spielzeit im Fanblock. Er trug das Shirt der Austrinker-Crew. Nach Spielende schaute Kevin Yebo (29) vorbei, nahm ein Schluck aus Richters Trinkbecher.

Wenig später - der Niners-Center stand beim DYN-Interview - wedelte Yebo wild mit den Armen. Richter ließ sich nicht lumpen, stieg über die Bande und ließ sich auf dem Parkett gemeinsam mit seinem Kumpel von den Zuschauern feiern.

"Ich musste erst einmal ein Bierchen mit ihm zischen. Jonas Richter - Chemnitzer Legende. Einfach megageil, dass er heute hier in der Halle war", feierte Yebo seinen ehemaligen Teamkollegen. Beide hatten mit den Niners im April 2024 sensationell den FIBA Europe Cup gewonnen.