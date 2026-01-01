Erstmals seit seinem Rücktritt in der Halle: Niners-Fans feiern Ex-Kapitän Richter!
Chemnitz - Er stand beim überzeugenden 96:84-Heimsieg der Niners gegen den Tabellendritten Trier nicht auf dem Parkett und wurde nach dem letzten Auftritt des Jahres trotzdem von den knapp 4900 Zuschauern in der Messe Chemnitz gefeiert: Jonas Richter (28).
Im vergangenen Sommer hatte der 28-Jährige, der nie den Verein gewechselt hat, seine Basketball-Karriere aus gesundheitlichen Gründen überraschend beendet. Am Dienstagabend zog es den ehemaligen Teamkapitän und Publikumsliebling erstmals wieder in die Messe.
Richter verbrachte die komplette Spielzeit im Fanblock. Er trug das Shirt der Austrinker-Crew. Nach Spielende schaute Kevin Yebo (29) vorbei, nahm ein Schluck aus Richters Trinkbecher.
Wenig später - der Niners-Center stand beim DYN-Interview - wedelte Yebo wild mit den Armen. Richter ließ sich nicht lumpen, stieg über die Bande und ließ sich auf dem Parkett gemeinsam mit seinem Kumpel von den Zuschauern feiern.
"Ich musste erst einmal ein Bierchen mit ihm zischen. Jonas Richter - Chemnitzer Legende. Einfach megageil, dass er heute hier in der Halle war", feierte Yebo seinen ehemaligen Teamkollegen. Beide hatten mit den Niners im April 2024 sensationell den FIBA Europe Cup gewonnen.
Fanblock stimmte "Einmal Chemnitz, immer Chemnitz" an
Richter übernahm am DYN-Mikrofon wie in alten Zeiten direkt die Spielanalyse: "Erst einmal freue ich mich, hier zu sein, Kevin zu sehen und die Jungs, mit denen ich damals zusammengespielt habe. Das war ein Riesenschritt Richtung Niners-Basketball. Die Fans sind superstolz."
Die Anhänger im Fanblock stimmten derweil "Einmal Chemnitz, immer Chemnitz" an. Einen Tag vor der Silvesternacht und nach dem fünften Niners-Sieg in Folge herrschte Partystimmung in der fast ausverkauften Messe.
Wie viele Bier-Becher er im Kreis der Austrinker an diesem Abend geleert hatte, wollte DYN-Kommentator Patrick Fritzsche wissen: "Da reden wir nicht drüber", lachte Richter: "Wir haben einfach den besten Support auf der Welt. Alle, die hier in Chemnitz spielen, können stolz darauf sein."
Wer sollte das besser wissen als Jonas Richter.
