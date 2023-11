Ex-Niners-Kapitän Ziegenhagen wünscht sich von Richter mehr krachende Dunks!

Chemnitz - Diese Überraschung war den "Dyn"-Reportern gelungen! Unmittelbar nach dem deutlichen 106:68-Sieg der Niners in Tübingen, holten sie Kapitän Jonas Richter (26) ans Mikrofon.

"Wir wissen einfach, was wir können, bringen viel Energie aufs Parkett. Es macht riesigen Spaß", sagte Richter, der 16 Punkte markierte. Morgen, 19 Uhr, empfangen die Niners im FIBA Europe Cup Spójnia Stargard. Dann soll der 12. Sieg in Serie her.

Richter: "In der ProA hatten wir so eine Serie schon mal, auf BBL-Niveau nicht. Wir wollen den nächsten Sieg erkämpfen und nehmen auch diesen Gegner ernst."