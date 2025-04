Folgt der achte Niners-Streich? Heidelberg ist der Chemnitzer Lieblingsgegner

Chemnitz - Zweimal standen sich die Niners Chemnitz und die Academics Heidelberg in dieser Saison gegenüber. Im Pokal setzten sich die Neckarstädter durch (78:73). In der BBL-Hinrunde gewann die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (72:65).

Die Niners (hier mit Nicolas Tischler unterm Korb) gewannen bisher alle sieben Punktspiele gegen Heidelberg. So auch das Hinspiel in Chemnitz mit 72:65. © imago/Jan Hübner

Die Heidelberger sind der Lieblingsgegner der Sachsen.

Alle bisherigen sieben Bundesliga-Duelle beendeten sie erfolgreich. Soll im Spitzenspiel beim punktgleichen Tabellennachbarn am Mittwoch (20 Uhr) der achte Streich gelingen, müssen die Chemnitzer defensiv eine ordentliche Schippe drauflegen.



In Ulm gestattete die Pastore-Five dem Gegner 117 Punkte. Bamberg kam beim 98:99 am Sonntag in Chemnitz ebenfalls an die 100-Punkte-Marke heran.

"Sie haben 14 Dreier verwandelt. Solche Spiele gewinnst du nicht oft", betonte Trainer-Fuchs Pastore (52) nach dem Nervenkitzel mit Happy-End.