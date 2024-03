Halbfinale gegen Bilbao: Endet die Reise der Niners Chemnitz mit dem ersten Titel?

Jeff Garrett (29, M.) war gegen Saragossa der beste Korbjäger. Nun wollen die Niners endlich ihren ersten Titel holen. © IMAGO / Alexander Trienitz

Im Viertelfinal-Hinspiel des FIBA Europe Cups hatten die Chemnitzer Niners den Basketballern von Casademont Saragossa in eigener Halle die Grenzen aufgezeigt und beim 98:64 ordentlich in die Schranken gewiesen.



Im Rückspiel schraubte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) das Ergebnis gegen die Spanier, die in der besten Liga Europas spielen, in dreistellige Höhe! 102:86 (44:38) hieß es nach 40 Minuten für die Sachsen, die im Halbfinale erneut auf eine Mannschaft von der iberischen Halbinsel treffen.

Basket Bilbao machte im Rückspiel gegen Legia Warschau einen 19-Punkte-Rückstand wett und steht dank des 81:53-Heimsieges ebenfalls in der Vorschlussrunde. Das Pastore-Team muss am 27. März in Bilbao antreten. Das Rückspiel steigt eine Woche später in der Messe Chemnitz.

Die war am Mittwochabend mit über 4000 Fans gegen Saragossa so gut gefüllt wie noch nie bei einem EC-Heimspiel der Niners. Und die Zuschauer kamen auf ihre Kosten.