Italien, Rumänien, Niederlande: Das sind die neuen Gegner der Niners Chemnitz

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - 47 Stunden nach dem Schlussakkord in der FIBA-Europe-Cup-Vorrunde wartet auf die Niners am Freitagabend, 20 Uhr, in der BBL die nächste Herausforderung.

Die Niners bauten ihre Serie gegen Heroes Den Bosch am Mittwochabend auf 14 Siege aus. © IMAGO / Fotostand Mit den Hamburg Towers kommt eine Mannschaft in die Messe Chemnitz, die vier Spiele in Folge gewinnen konnte. Die Niners bauten ihre Serie am Mittwochabend auf 14 Siege aus.

"Uns ist es egal, ob wir wie gegen Den Bosch auf den Gruppenletzten treffen oder auf ein Spitzenteam - wir konzentrieren uns auf das eigene Spiel, versuchen mit viel Energie den Matchplan umzusetzen", betont Center Kevin Yebo (27). Das klappte gegen Heroes Den Bosch ein weiteres Mal eindrucksvoll. Bereits zur Pause war das Duell beim Stand von 51:29 entschieden. Am Ende schnappten sich die Niners mit 88:61 den sechsten Sieg im sechsten EC-Spiel. Mit weißer Weste in die Zwischenrunde - das hat außer Chemnitz nur Surne Bilbao Basket geschafft. Niners Chemnitz Niners Chemnitz ringen Rostock nieder und erobern die Tabellenspitze! Beste Werfer gegen Den Bosch waren Ousman Krubally (14 Punkte) und Wesley van Beck (13). Ab dem 6. Dezember kämpfen die Niners in der Gruppe N gegen ZZ Leiden (Niederlande), Itelyum Varese (Italien) und CSM Oradea (Rumänien) um die Tickets fürs Viertelfinale.