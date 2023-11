Niners feiern im Europe Cup den sechsten Sieg im sechsten Spiel!

Brendan Gregori (19) am Ball. © IMAGO / Alexander Trienitz

Die Sachsen marschieren als souveräner Gruppenerster in die Zwischenrunde, die ab dem 6. Dezember ausgespielt wird.



Die Gäste aus den Niederlanden liefen vor 3200 Fans von Beginn an der Musik hinterher. Das erste Viertel entschieden die Niners mit 20:11 für sich, das zweite mit 31:18. Das Duell war zur Pause schon entschieden.

Nach dem Seitenwechsel gab Trainer Rodrigo Pastore Korbjägern aus der zweiten Reihe mehr Einsatzzeiten. Erstmals in dieser Saison stand Dominic Lockhart auf dem Parkett.

Die Stammkräfte konnten durchschnaufen. Sie werden bereits am Freitagabend wieder gebraucht. In der BBL gastiert dann das Team aus Hamburg, zuletzt mit vier Siegen am Stück, in der Messe Chemnitz.

Gegen Den Bosch punkteten fünf Chemnitzer Spieler zweistellig. Ousman Krubally (14) und Wesley van Beck (13) waren die besten Werfer.

Jonas Richter verpasste mit zehn Punkten und acht Rebounds das Double-Double knapp.