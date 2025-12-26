 522

Vor über 6600 Fans in Leipzig: Derbysieg geht an die Niners Chemnitz!

Drei Tage nach ihrem sensationellen Sieg im EuroCup haben sich die Niners Chemnitz auch noch den Derbysieg gegen den Mitteldeutschen BC in Leipzig geschnappt.

Von Olaf Morgenstern

Leipzig/Chemnitz - Drei Tage nach ihrem sensationellen 97:95 im EuroCup gegen Titelanwärter Besiktas Istanbul haben sich die Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga auch noch den Derbysieg geschnappt!

Amadou Sow (r.) gehörte bei den Niners am Freitag mal wieder zu den besten Werfern.  © IMAGO / Fotostand

Vor 6644 Zuschauern in der Arena Leipzig gewann die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Freitagabend mit 94:90 (50:46) gegen den gastgebenden Mitteldeutschen BC.

Der Pokalsieger aus Weißenfels hatte Mitte des zweiten Viertels die Nase vorn, führte zweistellig (39:29).

Zweieinhalb Minuten später hatten sich die Chemnitzer wieder herangekämpft, glichen zum 42:42 aus. Und es wurde aus Sicht der Gäste noch besser. Ty Brewer, vergangene Saison noch im MBC-Trikot, jagte zwei Dreier in Folge durch die Reuse und sorgte für die 50:46-Pausenführung der Niners.

Spannend blieb die enge Partie auch nach dem Seitenwechsel. Vor dem letzten Viertel hieß es 66:64 für die Chemnitzer, die mit einem 7:0-Lauf zum 77:73 (35.) das Momentum auf ihre Seite zogen und den knappen Vorsprung über die Ziellinie retteten.

Beste Werfer auf dem Parkett waren Charles Callison (30 Punkte/MBC), Amadou Sow (21) und Kevin Yebo (20/beide Niners).

Das Pastore-Team feierte nach dem 97:92 gegen Rostock den zweiten BBL-Sieg in Folge. Bereits am Dienstagabend geht es für die Niners weiter. Dann gastiert der starke Aufsteiger Trier in der Messe Chemnitz.

