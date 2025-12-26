Vor über 6600 Fans in Leipzig: Derbysieg geht an die Niners Chemnitz!

Leipzig/Chemnitz - Drei Tage nach ihrem sensationellen 97:95 im EuroCup gegen Titelanwärter Besiktas Istanbul haben sich die Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga auch noch den Derbysieg geschnappt!

Amadou Sow (r.) gehörte bei den Niners am Freitag mal wieder zu den besten Werfern. © IMAGO / Fotostand

Vor 6644 Zuschauern in der Arena Leipzig gewann die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Freitagabend mit 94:90 (50:46) gegen den gastgebenden Mitteldeutschen BC.

Der Pokalsieger aus Weißenfels hatte Mitte des zweiten Viertels die Nase vorn, führte zweistellig (39:29).

Zweieinhalb Minuten später hatten sich die Chemnitzer wieder herangekämpft, glichen zum 42:42 aus. Und es wurde aus Sicht der Gäste noch besser. Ty Brewer, vergangene Saison noch im MBC-Trikot, jagte zwei Dreier in Folge durch die Reuse und sorgte für die 50:46-Pausenführung der Niners.

Spannend blieb die enge Partie auch nach dem Seitenwechsel. Vor dem letzten Viertel hieß es 66:64 für die Chemnitzer, die mit einem 7:0-Lauf zum 77:73 (35.) das Momentum auf ihre Seite zogen und den knappen Vorsprung über die Ziellinie retteten.

Beste Werfer auf dem Parkett waren Charles Callison (30 Punkte/MBC), Amadou Sow (21) und Kevin Yebo (20/beide Niners).