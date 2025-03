Nach der Rückkehr von Yebo: Löst Edigin Niners-Vertrag vorzeitig auf?

Löst Eddy Edigin (29) seinen Vertrag bei den Niners Chemnitz auf? © IMAGO/Alexander Trienitz

Dennoch könnte es in den nächsten Tagen eine weitere Veränderung im Kader von Chefcoach Rodrigo Pastore (52) geben. Nach TAG24-Informationen saß Center Eddy Edigin (29) am Freitag, als der Mannschaftsbus zum Auswärtsspiel nach Göttingen startete, nicht mit an Bord.

Edigin kam im Sommer 2024 aus Ludwigsburg. Die Niners zahlten für ihn eine Ablöse und statteten den Neuzugang mit einem Zweijahresvertrag aus.

Die erhoffte Verstärkung war Edigin in dieser Saison nicht. Pastore brachte ihn im Schnitt nur knapp elf Minuten zum Einsatz.

Die Yebo-Verpflichtung macht die Perspektive für Edigin bei den Niners nicht besser. Bis Ende März kann er innerhalb der BBL wechseln.

Edigin, der mit seiner Freundin in Chemnitz wohnt, könnte sogar in der Region bleiben. Der Mitteldeutsche BC ist nach dem Saisonaus für Martin Breunig (unterzieht sich kommende Woche einer Operation am Finger) auf der Suche nach einem neuen Center.