Nach harter Landung: Entwarnung bei Niners-Kapitän Richter

Unter dem Korb geht es beim "körperlosen" Sport Basketball ordentlich zur Sache. Jonas Richter (27, mit Ball) verletzte sich bei der Landung.

In der 35. Minute erhöhte Richter per Korbleger auf 78:67. Bei seiner Landung ging er zu Boden. Was zunächst wie eine Verletzung am rechten Sprunggelenk aussah, war "nur" ein Muskelkrampf.

Der 27-jährige Korbjäger wurde umgehend behandelt, kehrte nicht noch einmal aufs Parkett zurück. Richter musste von draußen miterleben, wie die gastgebenden Türken in den letzten 130 Sekunden einen 14:0-Lauf hinzauberten und den Niners den schon sicher geglaubten Sieg entrissen.

Im Heimspiel gegen Manisa am kommenden Dienstag sollte Richter wieder auflaufen können, sagte Pressesprecher Matthias Pattloch gegenüber TAG24.

An diesem Wochenende können die Niners durchschnaufen. Ihr Auswärtsspiel in Heidelberg fiel dem BBL-Spitzenspiel zum Opfer.