Nach Wahnsinns-Spiel gegen Berlin: Niners wollen ins Finale gegen Bayern

Chemnitz - Er ging am Sonntagabend mit null Punkten aus der ersten Halbzeit und beendete seine Flaute genau 22 Sekunden vor Ende des dritten Viertels. Da versenkte Korbjäger Jeff Garrett (29) von den Niners Chemnitz seinen ersten Ball im Korb von Alba Berlin.

Große Party bei den Niners am Sonntagabend: Die Chemnitzer drehten das Spiel gegen Alba Berlin, gingen am Ende als Sieger vom Platz. © IMAGO / Fotostand

Es folgten weitere 13 Punkte des US-Amerikaners im alles entscheidenden vierten Abschnitt, der mit 31:11 an die Chemnitzer ging. Das dritte Duell gegen den elfmaligen Meister endete mit dem zweiten Sieg des Außenseiters: 84:72 (29:37)!

Einen Schritt muss der Europe-Cup-Sieger nun noch gehen. "Wir sind bereit für Spiel Nummer vier", betonte Garrett, der am Dienstag, 18.30 Uhr, in der Messe Chemnitz den Einzug ins Finale gegen Bayern München perfekt machen will.

"Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt", meinte Kapitän Jonas Richter (26) nach dem Wahnsinnsspiel vor 5000 begeisterten Zuschauern: "Die Fans waren der X-Faktor. Sie haben uns in den entscheidenden Minuten enorm geholfen."

In den entscheidenden Minuten fehlte nicht nur Topscorer Kevin Yebo (28), der nach dem disqualifizierenden Foul im vierten Halbfinal-Duell mit Alba gesperrt auf der Tribüne sitzen dürfte. Auch Richter war am Sonntagabend in den letzten 6:44 Minuten zum Zuschauen verdammt. Er hatte sein 5. Foul kassiert.