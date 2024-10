Nächster Niners-Meilenstein! Niners-Spieler Tischler: "Sehr, sehr crazy"

Chemnitz - Der nächste Meilenstein für die Niners: Sie gewannen am gestrigen Mittwoch ihr erstes Heimspiel in der Champions League gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon - und der gelang sogar dreistellig: 103:75 hieß es nach 40 recht einseitigen Minuten in der Messe. Auf alle Fälle ein Statementsieg!