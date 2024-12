Niederlage in Ludwigsburg: Niners Chemnitz ohne Jeff Garrett zu schwach!

Ludwigsburg/Chemnitz - Kämpferisch ließen sie alles auf dem Parkett, doch den Ausfall von Routinier Jeff Garrett konnten die Niners Chemnitz letztlich nicht kompensieren. Beim 65:69 (35:34) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg kassierte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Sonntag die vierte Saisonniederlage.

Ludwigsburg-Spieler Kellan Grady (l.) fliegt zum Korb: Die Niners mussten sich am heutigen Sonntag geschlagen geben. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Was zwei der defensivstärksten BBL-Teams am 3. Advent in den ersten 20 Minuten auftischten, war ganz schwere Kost. Nach fünf Minuten hatte Ludwigsburg drei, Chemnitz fünf Punkte auf dem Konto.

Die Gäste kamen zu Beginn des zweiten Viertels besser in Schwung. Victor Bailey erwischten einen Sahnetag. Der US-Amerikaner, der mit 14 Zählern aus der ersten Halbzeit ging, brachte die Niners in der 16. Minute mit drei erfolgreichen Freiwürfen erstmals zweistellig nach vorn (30:19).

Das intensive Spiel führte allerdings dazu, dass Eddy Edigin und Jonas Richter früh ihre dritten Fouls kassierten. Pastore nahm beide runter.

Plötzlich stand der 23 Jahre alte Roman Bedime, der in der BBL bislang kaum eine Rolle spielte, auf dem Parkett.

Ludwigsburg holte auf. Eine Minute vor der Pausensirene brachte Hunter Maldonado die Hausherren mit seinen Freiwürfen erstmals nach vorn (34:33). DeAndre Lansdowne holte mit dem letzten Angriff der ersten Halbzeit die Niners-Führung zurück.

Die war schnell futsch. Chemnitz startete nach der Pause zwar wieder mit Edigin und Richter, aber ziemlich kopflos.