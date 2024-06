Niners-Boss Steffen Herhold: "Den Kern der Mannschaft wollen wir halten!"

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold. © IMAGO / Alexander Trienitz

Die Finalserie, die am Samstagabend in München beginnt, verfolgen die Korbjäger um Kapitän Jonas Richter (26) aus der Ferne. Bevor es in den Urlaub geht, kommen die Niners noch einmal in die Messe Chemnitz.



Am Sonntag, 15 Uhr, steigt hier das große Abschlussfest mit den Fans, "die uns nicht nur am Donnerstagabend in Berlin, sondern die gesamte Saison über fantastisch unterstützt haben. Ohne sie wären wir nie so weit gekommen", bedankte sich Richter stellvertretend für die Mannschaft für den Support in den vergangenen Monaten.

Die waren die erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Doch nach der Saison ist vor der Saison. Keiner weiß das besser als Geschäftsführer Steffen Herhold.

Der sagt: "Wir sind in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr stark gewachsen. Langfristig wollen wir in die Top vier der Liga. Das zu schaffen, wird eine große Herausforderung. Durch den Europe Cup hatten wir ein signifikantes Umsatzwachstum. Wir werden mit 6,5 Millionen Euro abschließen, was nur die GmbH angeht. Bis 2030 ist das Ziel ein zweistelliger Millionenbetrag."