05.03.2024 06:26 Niners-Center Yebo vorm EC-Viertelfinale: "Müssen alles reinwerfen!"

Am morgigen Mittwoch steigt das Hinspiel im Viertelfinale des FIBA Europe Cups in Spanien. Niners-Center Kevin Yebo (27) will unbedingt einen Sieg holen.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Gemessen an seinem persönlichen Bestwert - der steht seit Ende Januar bei 33 Punkten - waren die 16 Zähler, die Niners-Center Kevin Yebo (27) zum Chemnitzer 83:82-Heimsieg gegen Meister Ulm beisteuerte, fast schon ein bescheidener Wert. Der Shooting-Star der BBL kam allerdings auch nur auf knapp 18 Minuten Einsatzzeit.

Niners-Center Kevin Yebo (27, l.) sorgte gegen Meister Ulm für 16 Punkte, gegen Saragossa will er "alles reinwerfen". © IMAGO/Alexander Trienitz Zum Vergleich: Der zweite Niners-Top-Scorer Aher Uguak (25), der ebenfalls mit 16 Punkten aus der Partie ging, stand 13 Minuten länger auf dem Parkett. Der Kanadier, wie Yebo seit Wochen in blendender Form, sammelte darüber hinaus acht Rebounds ein.

"Die Freude ist groß. Aber nach der eindrucksvollen ersten Halbzeit hätten wir das Spiel souveräner nach Hause bringen können. Das war schon gegen Bayern München unser Problem", meinte Yebo nach dem 18. Saisonsieg. Gegen die Stars von der Isar hatte das Team von Trainer Rodrigo Pastore (51) die Führung in den letzten Minuten aus der Hand gegeben. Gegen Ulm retteten die Niners den Vorsprung über die Zeit. Niners Chemnitz Sieg gegen Meister Ulm! Niners verwandeln Messe Chemnitz in ein Tollhaus Yebo: "Wir hatten jetzt fast drei Wochen Pause und mit Ulm gleich einen starken Gegner vor der Brust. Ich denke, gegen Saragossa werden wir sicher wieder besser im Rhythmus sein." Am morgigen Mittwoch steigt das Hinspiel (20 Uhr) im Viertelfinale des FIBA Europe Cups in Spanien. "Das ist ein K.-o.-Spiel. Da müssen wir alles reinwerfen - und das möglichst über die kompletten 40 Minuten", betont Yebo. Das Rückspiel wird eine Woche später in Chemnitz ausgetragen.

Titelfoto: IMAGO/Alexander Trienitz