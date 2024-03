Sieg gegen Meister Ulm! Niners verwandeln Messe Chemnitz in ein Tollhaus

Ulm, das deutlich aggressiver aus der Kabine kam und nach dem Seitenwechsel besser verteidigte, verkürzte in der Schlussminute auf 79:78. Die Fans in der Halle tobten.

"Das waren zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten", meinte Pastore nach dem zehnten Heimsieg im elften Spiel: "In der ersten Hälfte zeigten wir eine dominante Vorstellung, viel Aktivität, Selbstvertrauen und ein gutes Teamplay. Nach dem Seitenwechsel dann nahezu das komplette Gegenteil. Unsere Unsicherheit nahm zu. Wir versuchten, schwierige Dinge zu machen, kamen nicht mehr in die Positionen, die wir wollten."

5000 begeisterte Zuschauer sahen ein spektakuläres und rasantes Spiel, in dem die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore ab der 3. Minute stets in Führung lag, sich kurz vor der Pause einen 20-Punkte-Vorsprung (49:29/20.) erarbeitet hatte, in der Crunchtime aber kräftig zittern musste.

"Wir haben uns durchgekämpft und einen enorm wichtigen Sieg geholt. Das ist wieder ein kleiner Schritt vorwärts, wenngleich wir das Spiel noch etwas besser hätten nach Hause bringen können", konstatierte Pastore.

Kapitän Jonas Richter dankte den lautstarken Fans in der Messehalle: "Sie haben eine Megastimmung gemacht. Das war Play-off-Atmosphäre. Es war bis zum Schluss spannend. Wir sind glücklich, dass der Sieg in Chemnitz geblieben ist."

Beste Werfer waren Aher Uguak und Kevin Yebo mit jeweils 16 Punkten.

Am Montag steigen die Chemnitzer in den Flieger Richtung Spanien. Am Mittwochabend bestreiten sie in Saragossa das erste Viertelfinal-Spiel im FIBA Europe Cup.