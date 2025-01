Niners Chemnitz dominieren Skyliners und feiern zweiten Heimsieg in Folge!

Aher Uguak (r.) war am Samstag mit 15 Punkten bester Niners-Scorer. © Imago / Jan Huebner

Das zweite Viertel wurde zu einer einseitigen Angelegenheit. Bei Frankfurt ging nichts. Einzig Jordan Theodore zeigte sich konkurrenzfähig. Der US-Amerikaner sammelte in der ersten Halbzeit 13 Punkte ein. Am klaren Pausen-Rückstand seines Teams konnte er nichts ändern.

Die Chemnitzer spielten variabel. Sie erkämpften mehr Rebounds (21:14), lagen bei den Assists (12:4) deutlich vorn und trafen allein achtmal aus der Distanz (bei 16 Versuchen).

Mit zunehmender Spieldauer baute die Pastore-Five das Punktepolster weiter aus. Beim Stand von 48:27 war die Partie gegen schwache Skyliners nach der ersten Halbzeit schon entschieden.

Das dritte Viertel ging mit 21:16 an die Niners, die in den letzten zehn Minuten den Fuß vom Gaspedal nehmen konnten. Am Mittwochabend wartet in der Champions League bereits die nächste Aufgabe beim türkischen Vertreter Manisa Basket.

Beste Niners-Werfer waren am Samstagabend Aher Uguak (15 Punkte) und William Christmas (14). Bei den Gästen war Theodore mit 15 Zählern Top-Scorer.