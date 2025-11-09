Niners Chemnitz: Ratlosigkeit und Frust nach Derby-Pleite in Jena

Chemnitz - Seine Teamkollegen verschwanden am Samstagabend nach der bitteren Derby-Pleite der Niners Chemnitz beim BBL-Aufsteiger Science City Jena (72:85) schnell und frustriert in der Kabine. Kostja Mushidi (27) blieb und stellte sich als Einziger den Fragen der Journalisten. Die Enttäuschung stand dem erfahrenen Korbjäger ins Gesicht geschrieben.

Große Enttäuschung bei Niners-Spieler Kaza Kajami-Keane (31) nach der bitteren Derby-Pleite in Jena. © IMAGO / Alexander Trienitz

Erklären konnte Mushidi den katastrophalen Auftritt der Sachsen ab Mitte des zweiten Viertels nicht. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) startete furios und spektakulär.

Die Gäste erspielten sich in den ersten acht Minuten einen 18-Punkte-Vorsprung (24:6) und stellten anschließend das Basketballspielen ein. Bester Niners-Werfer war Amadou Sow (26), der vor 3125 Zuschauern mit 16 Punkten und zwölf Rebounds überzeugte.

"Danke erst einmal an alle Fans, die heute da waren. Das war eine unglaubliche Stimmung. Es tut weh, dass wir ihnen diesen Tag nicht mit einem Sieg veredeln konnte", meinte Mushidi bei DYN mit Blick auf die über 500 mitgereisten Niners-Anhänger.

"Wir haben gut angefangen, es aber versäumt, den Sack zuzumachen", so der 27-Jährige.