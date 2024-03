Niners Chemnitz stehen mit einem Bein im EC-Finale

Die Korbjäger von Rodrigo Pastore (52) haben in Bilbao eine beeindruckende Aufholjagd gezeigt. © Hendrik Schmidt/dpa

Nach dem 98:73 bei Surne Bilbao Basket steht die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) mit einem Bein im Finale. Das wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.



Das entscheidende Duell geht am 24. April mit hoher Wahrscheinlich in Istanbul über die Bühne. Bahcesehir College verschaffte sich beim 80:81 in Varese/Italien eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel in heimischer Halle.

In Bilbao feierten die Chemnitzer vor 7600 Zuschauern ein beeindruckendes Comeback. Mit 14 Punkten lagen sie im zweiten Viertel zurück (29:43/17.). Dann bliesen Kapitän Jonas Richter & Co. zur Aufholjagd. Zur Pause waren sie in Schlagdistanz (41:46).

Das dritte Viertel wurde zur Machtdemonstration, ging mit 30:12 an die Pastore-Korbjäger.