Niners-Leader Lansdowne: Was macht ihn so außergewöhnlich?

Chemnitz - Die Suche der Niners Chemnitz nach einem weiteren Aufbauspieler war auch während der Länderspielpause nicht von Erfolg gekrönt. Und so liegt am Samstag (20 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellendritten Würzburg die Last in erster Linie auf den Schultern von DeAndre Lansdowne (35).