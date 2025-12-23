Niners erwartet in der Messe Chemnitz ein heißer Abend: Besiktas kommt mit 500 türkischen Fans

Chemnitz - Zwei EuroCup-Siege in Folge und die Negativserie in der BBL mit dem Heimsieg gegen Rostock gestoppt: Die Niners haben im entscheidenden Moment Charakter und Mentalität bewiesen und sich aus dem Krisenmodus befreit.

Istanbuls Jonah Mathews (27, r.) versucht hier im Hinspiel am Chemnitzer Yordan Minchev (27) vorbeizugehen. Die Niners verloren damals knapp mit 88:93. © IMAGO/Anadolu Agency

Schlag auf Schlag geht es weiter! Am Dienstag (19 Uhr) verwandelt sich die ohnehin schon lautstarke Messe Chemnitz in einen Hexenkessel. Rund 500 türkische Fans haben sich zum Duell der Niners mit Besiktas Istanbul angesagt. Die Halle wird einen Tag vor Heiligabend brechend voll sein.

Mit dieser Partie verabschieden sich die Sachsen für dieses Jahr vom europäischen Parkett. In der BBL warten beim Pokalsieger Mitteldeutscher BC (26. Dezember/Arena Leipzig) und vier Tage später daheim gegen den starken Aufsteiger Trier weitere anspruchsvolle Aufgaben.

Spätestens in der ersten Januar-Woche könnte Bewegung in den Niners-Kader kommen. Die Siege im litauischen Panevezys (85:79) und gegen Rostock (97:92) erkämpfte das Pastore-Team mit einer Achter-Rotation. In beiden Partien saßen Gavin Schilling und Julian Steinfeld die komplette Spielzeit auf der Bank.

Muss einer die Niners vorzeitig verlassen? Mit Jordan Schakel wurde ein neuer Mann verpflichtet. Der aus Kalifornien stammende Korbjäger, der sechs NBA-Kurzeinsätze für die Washington Wizards vorweisen kann, ist als sicherer Distanzschütze bekannt. Er soll die Rotation vergrößern.