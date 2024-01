Niners gastieren heute beim Champions-League-Sieger Bonn: Routinier Lansdowne ist wieder dabei

Chemnitz - Den Niners Chemnitz winkt ein spielfreies Wochenende! "Wir bekommen auch an beiden Tagen trainingsfrei", freut sich Kapitän Jonas Richter (26).

DeAndre Lansdowne (34) ist rechtzeitig zurück aus San Francisco. Die spannende Frage aber ist: Wie hat er die Strapazen verkraftet? © IMAGO/Nachtigal

Vor der Freizeit müssen die Sachsen aber liefern. Die Aufgabe am Freitag (20 Uhr) wird richtig schwer. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore (51) gastiert beim Champions-League-Sieger und Vizemeister Telekom Baskets Bonn. Letztmals standen sich beide Vereine im Play-off-Viertelfinale gegenüber. Chemnitz war chancenlos.



Am heutigen Freitag sind die Vorzeichen anders. Die Niners reisen als Spitzenreiter an. Bonn ist Achter. Was einzig und allein daran liegt, dass vom Team aus der Vorsaison nicht viel übriggeblieben ist.

Erfolgscoach Tuomas Iisalo (41) verließ die Rheinländer. Ebenso US-Star TJ Shorts (26) und fünf weitere Leistungsträger. Sie alle fanden beim aufstrebenden Klub Paris Basketball eine neue Heimat.

Die Bonner backen aktuell kleinere Brötchen. In die Play-offs wollen sie dennoch. Für den direkten Einzug müssen sie unter die ersten Sechs. Entsprechend heiß gehen sie ins Duell mit den Sachsen, wollen sich im mit 6000 Zuschauern ausverkauften Telekom Dome nicht blamieren.

Die Niners haben im FIBA Europe Cup zusätzliches Selbstvertrauen getankt. Der niederländische Meister und Pokalsieger ZZ Leiden war beim 58:88 chancenlos. Das Pastore-Team feierte den neunten EC-Sieg in Folge.