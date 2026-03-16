Niners in Rostock mit nur acht Ball-Verlusten: Pastore ist stolz aufs Team

Chemnitz - Die Stammkräfte Kostja Mushidi (27) und Aher Uguak (27) verletzt, Top-Scorer Kevin Yebo (30) angeschlagen - doch die Niners Chemnitz rückten bei den Rostock Seawolves ganz eng zusammen. Die Sachsen trotzten allen Widrigkeiten und wuchsen in den entscheidenden Minuten über sich hinaus!

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53, r.) ist stolz auf sein Team. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", betonte Trainer Rodrigo Pastore (53) nach dem 78:73 (33:37) an der Ostseeküste. Ein enorm wichtiger Sieg im Kampf um Play-off-Platz sechs. Der ist für die in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgten Sachsen wieder in Sichtweite.

Bereits vier Tage zuvor im EC-Achtelfinale bei Olimpija Ljubljana (65:73) hatte das Pastore-Team stark verteidigt.

"Daran wollten wir in Rostock anknüpfen", erklärte Center Roman Bedime. Das gelang. Allerdings hatten die Gastgeber mit D'Shawn Schwartz, der elf seiner 20 Punkte in den ersten fünf Minuten erzielte, und TJ Crockett (19) zwei überragende Werfer.

Beide trafen in der Crunchtime nicht mehr zuverlässig. Zudem kassierte mit Owen Klassen der Rostocker Top-Rebounder das fünfte Foul. Chemnitz nutzte das Momentum und schnappte sich den Sieg.