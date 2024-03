Niners-Kapitän Richter vorm Halbfinal-Einzug: "Halbe Kraft ist nicht!"

Jonas Richter (26, r.) möchte am heutigen Dienstagabend nach einem Sieg den Halbfinaleinzug mit Teamkollege Wesley van Beck (28) feiern. © IMAGO/Alexander Trienitz

Freilich nur eine Bestandsaufnahme. Gewonnen hat die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) noch nichts. Aber nicht wenige trauen den Sachsen den Sieg im FIBA Europe Cup zu. Von den bisherigen 13 Spielen ging nur eins verloren.



Das Ticket für das Halbfinale haben die Niners nach dem 98:64 in Saragossa schon fast in der Tasche. Ab 19 Uhr steigt am heutigen Mittwoch in der Messe Chemnitz das Rückspiel.

Kapitän Jonas Richter (26) warnt: "Halbe Kraft ist nicht. Wir treffen auf ein sehr gutes Team, brauchen wie vor einer Woche eine konzentrierte, physisch starke Leistung über die kompletten 40 Minuten."

In der BBL warten mit dem Heimspiel gegen Alba Berlin (24. März) und dem Ostergame beim Mitteldeutschen BC weitere Highlights auf das Pastore-Team und die Niners-Fans. Zwischen beiden Partien würde das erste Duell im EC-Halbfinale liegen.