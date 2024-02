Niners-Matchwinner Van Beck nach Zittersieg in Rostock: "Wusste, dass der Ball reingeht!"

Die Niners Chemnitz präsentierten sich am Samstagabend gegen Rostock fahrig und mit vielen Fehlern. Am Ende gingen sie dennoch mit einem Sieg vom Platz.

Von Olaf Morgenstern

Rostock - Co-Trainer Gjorgji Kochov (39) von den Niners Chemnitz brachte es am Samstagabend in der Stadthalle Rostock auf den Punkt. "Was zählt, ist der Sieg", betonte der Nordmazedonier, der zum zweiten Mal in dieser Saison Headcoach Rodrigo Pastore (51) vertrat.

Zusammen mit seinem Siegestreffer erzielte Wesley van Beck (28) 18 Punkte und war der zweitbeste Niners-Werfer am Abend. (Archivbild) © IMAGO / HMB-Media Der Argentinier hatte sich unwohl gefühlt und war im Mannschaftshotel geblieben. Pastore verpasste einen fahrigen Niners-Auftritt mit ungewohnt vielen Fehlern. 24 Turnover standen nach dem knappen 94:90-Sieg bei den Rostock Seawolves in der Statistik. Das waren neun mehr als bei den Gastgebern. Unterm Brett waren die Chemnitzer deutlich überlegen. 53 Rebounds sammelten sie ein, 24 mehr als Rostock. Erneut überragend: Kevin Yebo (27). Obwohl der Center ziemlich oft auf der Bank saß und am Ende nur auf eine Einsatzzeit von 21 Minuten kam, war er mit 23 Punkten bester Werfer. Hinzu kamen zehn Rebounds. Zum Matchwinner wurde Wesley van Beck (28), der 14 Sekunden vor dem Ende mit einem offenen Dreier zum 94:90-Endstand traf und anschließend zu Protokoll gab: "Ich war mir ziemlich sicher, dass der Ball reingeht." Niners Chemnitz Kaum Spielzeit! Bailey verlässt Niners Chemnitz Es ist das Selbstbewusstsein eines Spitzenreiters, dass die Niners in dieser Saison so stark und widerstandsfähig macht. Auch an einem schlechten Tag verlieren sie nie die Ruhe und gewinnen ihr Spiel. "In manchen Situationen waren wir sehr gut, aber die meiste Zeit über haben wir sehr viele Fehler gemacht und Ballverluste verursacht", sagte Kochov nach dem 16. Saisonsieg: "Auch mit unserer Defensive können wir nicht zufrieden sein."

Mittwochabend geht es für die Niners weiter