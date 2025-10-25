Niners: Mit Neuzugang Schilling zum vierten Sieg in Folge?

Chemnitz - Die Niners Chemnitz hetzen weiter von Spiel zu Spiel. Gegner Bamberg Baskets ist am Sonntag (15 Uhr) deutlich ausgeruhter.

Gavin Schilling (29, M.) beim EuroCup gegen London. In Bamberg wird er am Sonntag erstmals in der Bundesliga für Chemnitz auflaufen. © IMAGO/Alexander Trienitz

Die gastgebenden Oberfranken spielten zuletzt am 18. Oktober und sorgten für eine faustdicke Überraschung. Sie düpierten im Achtelfinale Pokalsieger Weißenfels (105:78-Auswärtssieg).

Die Niners schieden in Vechta aus (86:89). Es folgte das unglückliche 67:68 gegen die London Lions - nach dem 88:93 am 15. Oktober in Istanbul die dritte knappe Niederlage binnen einer Woche.

"Ich bin stolz auf meine Spieler. Sie haben bis zum Schluss gekämpft und hatten die Chance auf den Sieg", gab Trainer Rodrigo Pastore (53) nach der EuroCup-Pleite gegen London seinen Jungs aufmunternde Worte mit auf den Weg.