Niners: Mit Neuzugang Schilling zum vierten Sieg in Folge?
Chemnitz - Die Niners Chemnitz hetzen weiter von Spiel zu Spiel. Gegner Bamberg Baskets ist am Sonntag (15 Uhr) deutlich ausgeruhter.
Die gastgebenden Oberfranken spielten zuletzt am 18. Oktober und sorgten für eine faustdicke Überraschung. Sie düpierten im Achtelfinale Pokalsieger Weißenfels (105:78-Auswärtssieg).
Die Niners schieden in Vechta aus (86:89). Es folgte das unglückliche 67:68 gegen die London Lions - nach dem 88:93 am 15. Oktober in Istanbul die dritte knappe Niederlage binnen einer Woche.
"Ich bin stolz auf meine Spieler. Sie haben bis zum Schluss gekämpft und hatten die Chance auf den Sieg", gab Trainer Rodrigo Pastore (53) nach der EuroCup-Pleite gegen London seinen Jungs aufmunternde Worte mit auf den Weg.
In der BBL lief es für Kevin Yebo (29) & Co. zuletzt deutlich besser. Da gelangen drei überzeugende Siege in Folge. Pastore dürfte in Bamberg erstmals in der Bundesliga auf Center Gaving Schilling (29) setzen.
Der kürzlich verpflichtete gebürtige Münchner schnupperte gegen London für zweieinhalb Minuten ins Niners-Spiel rein und markierte zwei Punkte.
Titelfoto: IMAGO/Alexander Trienitz