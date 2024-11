Niners peilen in Braunschweig sechsten Sieg in Folge an: Ärgern Lansdowne und Tischler ihren Ex-Verein?

Chemnitz - Er stand am vergangenen Spieltag im Mittelpunkt. Und er wird am Samstagabend erneut der Spieler sein, auf den die Augen der Zuschauer gerichtet sind: DeAndre Lansdowne (35) kehrt mit den Niners Chemnitz nach Braunschweig zurück.

Gegen seinen alten Verein legt DeAndre Lansdowne (35) am liebsten Körbe ... © IMAGO/Andreas Beil

Zwei Jahre lang trug der sympathische US-Amerikaner das Trikot der Löwen und führte sie 2019 als Topscorer des Teams in die Play-offs. Das schafften die Braunschweiger seitdem nie wieder.

Lansdowne ist immer noch in Topform! Am vergangenen Spieltag (87:78 gegen Oldenburg) kam der Spielmacher auf 28 Punkte - neuer Bestwert im Niners-Trikot. 13 Zähler markierte der 35-Jährige in der entscheidenden Phase des letzten Viertels.



Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) reist mit fünf Siegen in Folge zu den Niedersachsen. Deren Formkurve zeigt genau in die andere Richtung. Sie starteten mit zwei Siegen. Es folgten vier Pleiten.

Nicht nur Lansdowne, der vor einer Woche mit dem Titel "Beliebtester Spieler der Saison 2023/24" geehrt wurde, wird am Samstagabend mit reichlich Beifall begrüßt werden.