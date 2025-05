Niners-Topscorer Bailey: "Ohne die Fans hätten wir das nicht geschafft!"

"Ludwigsburg hat uns mit der Zonenverteidigung, die man nicht so oft sieht, das Leben schwergemacht. Aber wir sind unserem Matchplan treu geblieben, haben auf unseren Coach gehört, hatten in den entscheidenden Momenten die mentale Stärke", sagte Bailey nach dem Drama, das erst nach über zweieinhalb Stunden entschieden war.

Plötzlich drehte Bailey, der in der gesamten ersten Halbzeit lediglich einen Ball versenkte, auf. In Viertel eins und zwei verfehlten seine Distanzwürfe das Ziel. Nach der Pause landeten alle vier Dreier im Korb. Baileys Freiwurfquote (acht von acht) - überragend!

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) trifft am Sonntag auf die Rostock Seawolves. © Matthias Balk/dpa

Bei einer Niederlage, es wäre die vierte in Folge gewesen, hätten die Chemnitzer den direkten Einzug in die Play-offs abhaken können. Jetzt können sie sogar wieder auf die Top 4 und das damit verbundene Heimrecht hoffen.

Ob die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore ("Vielleicht ist dieser Sieg für uns ein kleiner Eisbrecher") das ambitionierte Ziel erreicht, wird sich am Sonntag zeigen. 16.30 Uhr steigt in der Messe das dritte Heimspiel in Folge.

Gegner ist das punktgleiche Team aus Rostock. Das wird ausgeruht anreisen. Die Seawolves hatten am Tag der Arbeit frei. Vor der Niederlage am vergangenen Wochenende (79:92 in Oldenburg) gewannen sie fünfmal in Folge.

Es ist das zehnte Aufeinandertreffen beider Teams (ProA/BBL). Rostock konnte zweimal gewinnen, jeweils in Chemnitz. Der nächste Basketball-Krimi steht ins Haus.