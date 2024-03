Niners-Trainer Pastore kritisiert nach Derby-Sieg: "Defensiv eine schwache Vorstellung!"

Chemnitz - "Ein schönes Derby. Beide Fan-Lager waren akustisch stark da. Ich denke, die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen", meinte Niners-Routinier Dominic Lockhart (29) nach dem 111:95-Sieg der Chemnitzer am Samstagabend beim Mitteldeutschen BC .

Vor allem einen MBC-Korbjäger bekamen die Sachsen einfach nicht in den Griff: Johnathan Stove. Der US-Amerikaner kratzte mit 41 Punkten am Saisonrekord von Otis Livingston (Würzburg/42).

Doch der MBC wehrte sich, verkürzte zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 48:50. Trainer Rodrigo Pastore (51) schimpfte in der Auszeit wie ein Rohrspatz und kritisierte nach dem Derbysieg: "Defensiv war es eine schwache Vorstellung mit mentalen Fehlern und fehlender Intensität."

Mit einem 16:0-Lauf zum 44:21 sahen die Niners in der mit 3000 Fans ausverkauften Stadthalle Weißenfels Mitte des zweiten Viertels bereits wie die sicheren Sieger aus.

"Basketball ist ein Spiel von Läufen. Erst hatten wir einen Run, dann der MBC. In dieser Phase sind wir nicht so gut zurückgelaufen, konnten die Fast Breaks nicht unterbinden. Weißenfels traf einige Dreier. Nach der Pause konnten wir diese Fehler abstellen", analysierte Lockhart.

Beste Werfer auf Chemnitzer Seite waren Garrett (23 Punkte), Yebo (18) und Aher Uguak (17).

"Meine drei erfolgreichen Distanzwürfe im letzten Viertel haben echt gutgetan. Vielleicht kommt das jetzt wieder etwas öfter vor", meinte Lockhart.

Die nächste Gelegenheit bekommt er am Mittwochabend. Dann steigt in der Messe Chemnitz das zweite Halbfinale im FIBA Europe Cup gegen Surne Bilbao Basket. In Spaniern hatten die Niners souverän 98:75 gewonnen.