Niners-Trainer Pastore nach Chemnitzer Auf und Ab: "Müssen schneller besser werden"

Chemnitz - Niners-Trainer Rodrigo Pastore (52) bleibt seiner Linie treu. Der Argentinier verfiel nicht in Panik, als die Chemnitzer im Dezember eine Niederlage nach der anderen kassierten. Und er wird jetzt, da das Team zurück in der Erfolgsspur ist und gegen Hamburg (69:60) den dritten BBL-Sieg in Folge feierte, nicht euphorisch.