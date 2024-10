Niners-Trainer Pastore nach Chemnitzer Pokal-Aus: "Das war ein großer Rückschritt!"

Chemnitz - Es hätte sein Nachmittag werden können. Jonas Richter (27) debütierte am 18. Oktober 2014 gegen Heidelberg in der ersten Mannschaft der Niners Chemnitz. Zehn Jahre und 350 Pflichtspiele später wollte der Kapitän mit den Sachsen ins Pokal-Viertelfinale.

Richter & Co. schafften es nicht, die Energie, die sie eine Woche zuvor beim 88:77 gegen Vechta (da führten sie schnell 12:0) hatten, in Heidelberg aufs Parkett zu bringen.

Leider verschliefen die Niners das erste Viertel. Der 10:19-Rückstand nach zehn Minuten erwies sich als spielentscheidend. Der zweite (25:23) und letzte Abschnitt (23:21) ging an die Gäste. Das zähe dritte Viertel endete 15:15.

Dass die Gäste bis kurz vor Ende im Spiel blieben, war in erster Linie der starken Einzelleistung von Victor Bailey (22 Punkte) zu verdanken.

Richter stand nur zehn Minuten auf dem Parkett. Er hatte früh drei Fouls kassiert. Im Schlussviertel wurde er am gegnerischen Brett auch noch von Osun Osunniyi abgeräumt, knallte mit voller Wucht aufs Parkett.

Ein schmerzhafter Ausflug für die Niners, die sich schnell finden müssen. Am Mittwoch, 20 Uhr, geht es in der Champions League darum, die zweite Niederlage zu verhindern. In der Messe gastiert der portugiesische Meister Benfica Lissabon.

"Ich hatte das Gefühl, dass wir uns in den letzten Wochen verbessert haben. Doch das Pokalspiel war enttäuschend, ein großer Rückschritt. Das müssen wir analysieren, aus unseren Fehlern lernen und gegen Lissabon wieder starke Leistungen auf beiden Seiten des Feldes zeigen", betonte Trainer Rodrigo Pastore (52).

Topscorer Bailey versprach: "Wir werden hart arbeiten und besser spielen."