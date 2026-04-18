Ostduell Niners - Jena: Washington oder Taylor, wer feiert in der Messe?

Chemnitz - "Ich bin bereit", sagt Eric Washington (32) vor dem Ostduell am Samstag (16 Uhr) in der Messe Chemnitz . Mit Aufsteiger Jena gastiert ausgerechnet jenes Team bei den Niners , das der US-Amerikaner im Januar verlassen hatte.

Mike Taylor führte Chemnitz 2002 in die 2. Liga. Heute kehrt der 53-Jährige mit Jena in die Messe zurück. © imago sportfotodienst

Grund sollen Unstimmigkeiten mit Trainer Björn Harmsen (43) gewesen sein. Washington war bei den Thüringern der Team-Kapitän. Die Trennung mitten im Abstiegskampf kam überraschend. Die Chemnitzer griffen zu, verpflichteten den 32 Jahre alten Guard ein zweites Mal. Bereits 2021/22 trug er das Niners-Trikot.

So richtig zünden wollte Washington zunächst nicht. Das hat sich in den vergangenen Tagen geändert. Beim 77:91 in München war er mit 15 Punkten erfolgreichster Werfer. Am Mittwochabend beim 79:66 gegen Ulm lieferte er seine beste Partie seit der Rückkehr ab: 17 Zähler, zwölf Assists, acht Rebounds, in 34 Minuten Spielzeit nur ein Ballverlust.

Washington in Topform brauchen die Niners. Das Wiedersehen mit Harmsen fällt aber aus. Der 43-Jährige, seit Sommer 2023 in Jena, wurde in dieser Woche entlassen. Der Nachfolger ist in Chemnitz bestens bekannt: Mike Taylor (53). Der US-Amerikaner stand 2001/02 an der Seitenlinie und führte die damalige BV Chemnitz 99 in die 2. Bundesliga.