Ostduell Niners - Jena: Washington oder Taylor, wer feiert in der Messe?
Chemnitz - "Ich bin bereit", sagt Eric Washington (32) vor dem Ostduell am Samstag (16 Uhr) in der Messe Chemnitz. Mit Aufsteiger Jena gastiert ausgerechnet jenes Team bei den Niners, das der US-Amerikaner im Januar verlassen hatte.
Grund sollen Unstimmigkeiten mit Trainer Björn Harmsen (43) gewesen sein. Washington war bei den Thüringern der Team-Kapitän. Die Trennung mitten im Abstiegskampf kam überraschend. Die Chemnitzer griffen zu, verpflichteten den 32 Jahre alten Guard ein zweites Mal. Bereits 2021/22 trug er das Niners-Trikot.
So richtig zünden wollte Washington zunächst nicht. Das hat sich in den vergangenen Tagen geändert. Beim 77:91 in München war er mit 15 Punkten erfolgreichster Werfer. Am Mittwochabend beim 79:66 gegen Ulm lieferte er seine beste Partie seit der Rückkehr ab: 17 Zähler, zwölf Assists, acht Rebounds, in 34 Minuten Spielzeit nur ein Ballverlust.
Washington in Topform brauchen die Niners. Das Wiedersehen mit Harmsen fällt aber aus. Der 43-Jährige, seit Sommer 2023 in Jena, wurde in dieser Woche entlassen. Der Nachfolger ist in Chemnitz bestens bekannt: Mike Taylor (53). Der US-Amerikaner stand 2001/02 an der Seitenlinie und führte die damalige BV Chemnitz 99 in die 2. Bundesliga.
Es war Taylors erste Trainer-Station in Europa. 2019 kam er als Headcoach mit den Towers Hamburg nach Chemnitz zurück und vermasselte den Niners den Aufstieg in die BBL. Trainer Rodrigo Pastore (53) zog mit seinem Team ein Jahr später nach.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/EHL Media, imago sportfotodienst