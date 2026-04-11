Pastore-Team gastiert beim Spitzenreiter: Können die Niners die Bayern ärgern?

Chemnitz - Die Niners müssen am Sonntag (16.30 Uhr) zum großen FC Bayern. Was überrascht: Es ist das Duell zweier kriselnder Mannschaften. Die Münchner eilten in der BBL wochenlang von Sieg zu Sieg. Zuletzt kassierte das Star-Ensemble drei Pleiten in Folge.

Nike Sibande attackiert den Korb der Münchner. Im Hinspiel (59:85) waren die Niners gegen den FC Bayern chancenlos. © imago/Fotostand

Die Sachsen enttäuschen in dieser Saison vor allem auswärts. Drei der letzten vier Partien setzte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) in den Sand. In der Auswärtstabelle sind die Niners das drittschwächste Team der Liga.

"Uns fehlt die Konstanz", beklagte Nike Sibande (26) nach der bitteren 75:76-Heimniederlage gegen Bonn.

Das Pastore-Team verlor in der zweiten Halbzeit den offensiven Rhythmus und gab einen 14-Punkte-Vorsprung aus der Hand.

In München hängen die Trauben hoch. Ein Faktor könnte die Frische sein. Der FC Bayern musste in dieser Woche in der EuroLeague zweimal in Italien ran, feierte in Bologna (85:80) und Mailand (94:84) zwei Siege.

Die Niners sind auf europäischem Parkett nicht mehr dabei. Sie konnten sich gezielt auf das Duell mit dem Spitzenreiter vorbereiten und gehen ausgeruht in diese Partie.