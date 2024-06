Richter hält Niners Chemnitz die Treue! Kapitän verlängert beim Heimatverein

Chemnitz - Riesenapplaus und Ovationen am Sonntagnachmittag in der Messe Chemnitz : Niners -Kapitän Jonas Richter (26) hält seinem Chemnitzer Heimatverein die Treue!

Niners-Kapitän Jonas Richter (26) beim Saisonabschluss in der Chemnitzer Messe. Der 26-Jährige bleibt bis 2026. © Ralph Kunz

Der Kapitän des Europe-Cup-Siegers hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das gab der Basketball-Bundesligist beim Saisonabschluss bekannt.

"Das war ein ganz besonderes Team. Viele tolle Spieler, wunderbare Menschen, eine verschworene Einheit. Nur so konnten wir Ende April in Istanbul diesen großartigen Titel gewinnen. Das war eine wunderschöne Saison", sagte Richter, der minutenlang gefeiert wurde.

"Einmal Chemnitz, immer Chemnitz. Das ist nun mal so. Ich bin wahnsinnig froh, weiter hier für die Niners zu spielen. Ich habe richtig Bock auf die kommenden Jahre", ergänzte der 26-Jährige, der im Herbst 2014 sein Profidebüt feierte und seitdem über 300 Pflichtspiele für die "Orange Army" bestritten hat.

Mehr als 2000 Fans waren zum letzten Auftritt der Mannschaft, die in Istanbul den Europe Cup gewann und am Donnerstagabend im Play-off-Halbfinale knapp am Serienmeister Alba Berlin gescheitert war, in die Messe gekommen.