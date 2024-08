Schwerer Brocken zum Auftakt: Niners Chemnitz müssen zum Meister nach München!

Chemnitz - Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison bekommen die Niners Chemnitz den schwersten Brocken vorgesetzt - und das auswärts! Der Europe-Cup-Sieger muss am 20. September, 20 Uhr, zum FC Bayern München, Meister und Pokalsieger.

Trainer Rodrigo Pastore (51) wäre ein Heimspiel zum Auftakt sicher auch lieber gewesen. © Andreas Gora/dpa

Ursprünglich sollte das Team von Trainer Rodrigo Pastore (51), das in wenigen Tagen mit dem kompletten Kader in die Saison-Vorbereitung startet, mit einem Heimspiel gegen Ulm die BBL-Saison eröffnen.

"Da sowohl wir als auch der FC Bayern in der ersten Oktober-Woche internationale Aufgaben vor der Brust haben, entschied sich die BBL dazu, das Duell zwischen beiden Topteams vom 3. Spieltag nach vorn zu verlegen", verriet Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch.

"Somit treffen wir am Freitagabend auf München. Zwei Tage später, am 22. September, spielen wir in der Messe Chemnitz gegen Ulm", Pattloch weiter.

Schneller als erwartet kommt es so zum Wiedersehen von Publikumsliebling Kevin Yebo (28) mit seinen ehemaligen Teamkollegen um Kapitän Jonas Richter (27).