"Sie sind unser sechster Mann!" Niners-Trainer lobt die großartigen Fans

Chemnitz - Der Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball-Bundesliga tobt. Er ist so spannend wie seit Jahren nicht.

Olivier Nkamhoua (24, M.) war am Dienstagabend der beste Werfer und holte für die Niners 16 Punkte. © imago/Fotostand

Deshalb war der Heimsieg der Niners gegen Heidelberg enorm wichtig. Das ursprünglich für Mitte Januar angesetzte Hinspiel zwischen beiden Mannschaften wurde verschoben. Die Neckarstädter wollten an diesem Tag lieber gegen Bayern München spielen.

Im Rückspiel setzten sich die Chemnitzer am Dienstagabend verdient mit 72:65 (38:33) durch und zogen in der Tabelle nicht nur an den Heidelbergern vorbei, sondern nach Punkten mit dem Vierten Rasta Vechta gleich.

Gästetrainer Danny Jansson (45) zollte den Sachsen Respekt: "Es macht immer Spaß, gegen Chemnitz zu spielen. Da weiß man, was einen erwartet: eine smarte Spielanlage, gute Entscheidungsfindungen und eine hohe Physis. Das sind Herausforderungen und echte Nagelproben."

Für die Chemnitzer lief es in den ersten Minuten gar nicht gut. Schnell lagen sie 4:13 zurück. Die Reaktion: beeindruckend! Alle Spieler legten eine Schippe drauf, auch die, die von der Bank kamen.

Eddy Edigin (29) und Nicholas Tischler (24) standen zwar nur reichlich zehn Minuten auf dem Parkett. Was sie ablieferten, war bärenstark. In der 13. Minute lagen die Niners plötzlich 34:19 vorn. Die Führung gaben sie nicht wieder aus den Händen.

Bester Werfer: Olivier Nkamhoua (24, 16 Punkte). Jeff Garrett (30) schaffte mit zwölf Zählern und elf Rebounds das Double-Double.