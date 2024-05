Sieg 2 in der Hauptstadt? Niners wieder mit "Vollgas"

Berlin - Legen die Niners am heutigen Freitagabend in der Berliner Max-Schmeling-Halle den zweiten Halbfinalsieg nach?

"Im Viertelfinale wollte ich zu viel. Vor dem Halbfinale habe ich mir gesagt, dass ich einfach nur Spaß haben will. Der sollte beim Basketball immer im Vordergrund stehen", verrät Yebo bei DYN.

Chemnitz hatte klare Vorteile bei den Offensiv-Rebounds und war deutlich physischer unterwegs, was sich in der Foulbelastung und der Freiwurfquote niederschlug. Fast ein Viertel ihrer Punkte (21) erzielten die Hausherren von der Freiwurflinie.

"Daheim zu verlieren ist echt bitter. Wir müssen eine Reaktion zeigen", fordert Weltmeister und Kapitän Johannes Thiemann (30). An "JT" lag die Heimpleite nicht. Er schenkte den Niners 23 Punkte ein und war mit Sterling Brown (29), der 24 Punkte erzielte, bester Alba-Werfer.

Triumphieren die Chemnitzer in der Schmeling-Halle, können sie am Sonntag (17 Uhr) in der heimischen, längst ausverkauften Messe den Einzug ins Finale perfekt machen.